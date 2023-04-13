Шуфутинский в первый раз обозначил свою позицию по СВО и объяснил, почему раньше этого не делал

13 апреля Михаилу Шуфутинскому исполняется 75 лет. В этот день артист впервые высказал свое отношение к СВО в Донбассе.

Исполнитель объяснил, почему не делал этого раньше. Он заявил, что его профессия - развлекать людей на концертах.

По мнению Михаила, политика должна обсуждаться на митингах и партийных собраниях.

Шуфутинский обозначил свою позицию, подчеркнув, что впитал ненависть к фашизму с молоком матери, а каждая страна, где это культивируется, для него является врагом.

Также звезда сцены сообщил, что в Штатах, где он проживал в течение 10 лет, и где в настоящее время находится его младший наследник Антон, сам он не был последние 3 года.