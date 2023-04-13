Сафронов призывает РФ к полной изоляции от внешнего мира

Никасу Сафронову исполнилось 67 лет 8 апреля. Сразу после празднования своего дня рождения художник выступил с заявлением.

В интервью изданию "МК" он призвал провести эксперимент, изолировав Россию от другого мира сроком в 5 лет.

Никас убежден, что только в этом случае Запад и США способны перестать испытывать ненависть ко всему русскому.

Знаменитость считает нелогичным отношение со стороны представителей других стран к русским, ко всему, что связано с культурой РФ.

Сафронов задался вопросом, что будет, если завтра все страны ополчатся на Италию, отменив все итальянское, включая кухню, знаменитых художников, кинодеятелей и других знаменитых личностей (Рафаэль, Леонардо, Верди, Феллини).

По мнению живописца, "убрать" Россию из мировой культуры - это не что иное, как истерика. Как известно, такие эмоциональные порывы редко сопровождаются логичными умозаключениями.