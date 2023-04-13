Sky News: Создательница мини-юбок Мэри Куант ушла из жизни в возрасте 93 лет

Sky News со ссылкой на семью покойной сообщает о смерти британского дизайнера одежды Мэри Куант. Законодательнице моды было 93 года.

Телеканал информирует, что Мэри мирно ушла из жизни в своем особняке в графстве Суррей.

Примечательно, что Куант считается создательницей мини-юбок.

Однако представители Sky News заявляют, что неопровержимых доказательств причастности дизайнера к созданию первой в истории моды мини-юбки нет.

Ранее сообщалось, что в возрасте 98 лет скончался итальянский кутюрье Ренато Балестра.