Потерял сознание: Джейми Фокса доставили в больницу прямо с киносъемок ленты с Кэмерон Диаз

55-летнего актера Джейми Фокса преследуют неудачи в ходе работы над новой картиной. Дочь звезды подтвердила, что актера госпитализировали прямо со съемочной площадки, сообщает Космополитен.

Голливудский артист занят в остросюжетной комедии "Снова в действии", съемки которой проходят в Атланте штата Джорджия. Джейми на съемочной площадке почувствовал себя плохо. Но что именно случилось с отцом, 28-летняя Коринн Фокс рассказывать на стала.

У моего отца Джейми Фокса вчера возникло медицинское осложнение. Благодаря быстрым действиям врачей и отличному уходу он на пути к выздоровлению. Мы знаем, как его любят, и ценим ваши молитвы. Семья просит о сохранении конфиденциальности в течение этого времени, — сообщила Коррин в официальном заявлении.

Тем временем источники из окружения актера назвали его проблемы со здоровьем серьезными. Настолько, что звезда был без сознания, он более суток не выходил на связь.

О серьезности проблемы свидетельствует и тот факт, что семья артиста сразу же прилетела в Атланту и в больнице была с ним рядом.

Съемки фильма «Снова в действии», где Джейми играет вместе с Кэмерон Диаз, пришлось остановить. Доктора пока не дают прогнозов, когда артист сможет вернуться к работе.

Над съемками ленты изначально будто навис злой рок. У Фокса в марте случился «нервный срыв», это привело к увольнению нескольких человек, включая исполнительного продюсера, двоих режиссеров и даже собственного водителя актера.

После этого случая работа приостанавливалась из-за вмешательства полиции. Один из представителей команды, как выяснилось, был замешан в криминальной схеме, и по ней вымогал у Джейми 33 000 фунтов стерлингов.

А самый острый момент произошел, когда перед съемкой сцены в окрестностях Лондона была обнаружена бомба периода Второй мировой войны прямо на площадке. Актеров и членов команды пришлось эвакуировать.