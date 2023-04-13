Рудковская дала согласие на продюсирование российского Евровидения

Яна Рудковская взяла на себя продюсирование российской версии международного песенного конкурса "Евровидение".

Знаменитость приняла предложение Тины Канделаки финансировать проект.

Продюсер уверяет, что "конкурс точно будет не хуже европейского". Рудковская написала в своем Телеграме, что все сделает на высшем уровне. А это в ее понимании отсутствие халтуры, отличные костюмы, оформление сцены, танцевальные номера на уровне.

Яна добавила, что участникам должно быть позволено исполнять композиции не только на русском, но и на своем родном языке, что поможет жителям РФ побольше узнать о культуре государств-союзников.