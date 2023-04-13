Футболиста Белика задержали с килограммом запрещенных веществ в Крыму

По данным Телеграм-канала SHOT, в Крыму задержан российский полузащитник Денис Белик.

При футболисте обнаружен килограмм запрещенных веществ.

Спортсмен перевозил "богатство" на своем автомобиле. 30-летнего Белика задержали в Ялте, когда он был за рулем Toyota Camry.

Сотрудники полиции, проводившие осмотр транспорта, обнаружили в салоне 2 свертка с белым порошком. Экспертиза показала, что "любитель погонять мяч" перевозил около килограмма мефедрона.

Против футболиста возбуждено уголовное дело по статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств в особо крупном размере.