Премьер-министр Польши осуждает «недальновидное» отношение европейцев к Китаю

«Они недальновидно смотрят на Китай, чтобы продавать европейские товары с огромными геополитическими издержками, увеличивая нашу зависимость от Китая, а не уменьшая ее», — сказал он во время выступления в Вашингтоне.

«Вы не можете защитить Украину сегодня и завтра, говоря, что Тайвань вас не касается», — добавил он в своей речи в исследовательском центре Atlantic Council, перефразируя президента Франции.

«Я считаю, не дай Бог, если Украина падет, если Украина будет завоевана, на следующий день Китай может напасть на Тайвань», — сказал Моравецкий.

Польский лидер высмеял концепцию стратегической автономии европейцев, опять же намекая на заявления президента Франции о независимости ЕС от США.