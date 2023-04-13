Овечкин, недавно потерявший отца, вернулся в состав Вашингтона после пропущенных трех матчей

Российский нападающий Александр Овечкин вернулся в состав своей команды, о чем сообщает журналист Том Гуллити.

По всей видимости, хоккеист будет участвовать в финальном матче сезона "Нью-Джерси", который должен проходить в ночь на 14 апреля текущего года.

Начало "поединка" планируется на 02:00 по московскому времени.

Утром Овечкин был на тренировке в звене с Никласом Бекстремом и Крэйгом Смитом.

Известно, что в этом сезоне НХЛ Александр принял участие в 72 матчах чемпионата. Он сумел забить 42 шайбы и сделал 32 отличные передачи.