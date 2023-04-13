Ветряные электростанции вытесняют гагар, выяснили исследователи

Гагары почти полностью избегают оффшорных ветряных электростанций и непосредственно прилегающих территорий, согласно исследованию, опубликованному в журнале «Научные отчеты» группой под руководством биолога Стефана Гарте из Центра исследований и технологий Западного побережья Кильского университета.

Гарте и его коллеги изучили, как изменилась популяция красных и чернозобых гагар в результате строительства 12 морских ветряных электростанций на юго-востоке Северного моря.

Команда проанализировала данные, собранные с кораблей и самолетов в период с марта по апрель 2010 и 2017 годов.

Исходя из этого, было смоделировано изменение плотности гагар в районах на расстоянии до десяти километров от соответствующей ветряной электростанции и за ее пределами.

Птицы почти полностью исчезли из непосредственной близости от ветряков.

«Популяция гагар сократилась на 94 процента в радиусе километра от ветряных турбин и на 54 процента в радиусе 10 километров», — говорят исследователи.

Согласно исследованию, гагары почти полностью исчезли в окрестностях ветряных электростанций Барда/Аустергрунда и к северу от Боркума.

По данным исследователей, оценочная популяция гагар в южной части Северного моря сократилась на 29 процентов с почти 35 000 особей до строительства ветряных турбин до менее 25 000 птиц после строительства.

По словам исследователей, никакие другие морские птицы не проявляли столь резкой негативной реакции на присутствие ветряных турбин.

Они подозревают, что строительство объектов повлияло на способность гагар по добыче пищи, поскольку диапазон их действий теперь ограничен небольшими территориями.