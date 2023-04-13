Селин Дион выпустила первую композицию после того, как узнала о своей страшной болезни

Известная на весь мир исполнительница из Канады Селин Дион представит свою первую композицию после того, как ей был поставлен диагноз - синдром мышечной скованности (редкое неврологическое заболевание).

Болезнь певицы очень опасна и чревата переломами, трудностями при передвижении и даже приеме пищи.

Новая песня артистки носит название "Love Again" и будет выступать в качестве саунд-трека к картине Джеймса К. Строуза "Полюбить снова", роли в которой исполняют Приянка Чопра и сама Дион.

Трек выйдет одновременно с премьерой картины, а состоится это 14 мая текущего года. В фильме прозвучат 5 новых композиций певицы, о чем сообщает People.