Селин Дион выпустила первую композицию после того, как узнала о своей страшной болезни

19:56 2023-04-13

Знаменитая певица Селин Дион представит на суд поклонников свой первый трек после постановки ей страшного диагноза.

Известная на весь мир исполнительница из Канады Селин Дион представит свою первую композицию после того, как ей был поставлен диагноз - синдром мышечной скованности (редкое неврологическое заболевание).

Болезнь певицы очень опасна и чревата переломами, трудностями при передвижении и даже приеме пищи.

Новая песня артистки носит название "Love Again" и будет выступать в качестве саунд-трека к картине Джеймса К. Строуза "Полюбить снова", роли в которой исполняют Приянка Чопра и сама Дион.

Трек выйдет одновременно с премьерой картины, а состоится это 14 мая текущего года. В фильме прозвучат 5 новых композиций певицы, о чем сообщает People.