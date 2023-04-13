Виртуальные инфлюенсеры покоряют Instagram и Co.

«Не все могут сразу увидеть, что виртуальные влиятельные лица — это не настоящие люди», — говорит Цёлльнер, отвечая на вопрос dpa. И добавляет: «Не все знают об основных бизнес-моделях сбора и использования данных».

Цёлльнер назвал появление виртуальных инфлюеснеров формой эксплуатации, которая проникает глубоко в суть человека.

Виртуальные медийные лица обычно контролируются людьми в фоновом режиме, согласно веб-сайту virtualhumans.org, который утверждает, что им управляют инсайдеры отрасли.

Imma, например, оживает в студии, где актеры и другие используют захват движения. Однако, в обении с некоторыми инфлюеснсерами задействован только искусственный интеллект, например, с Куки Ай, которая может общаться со своими поклонниками на своем веб-сайте с помощью чат-робота.

С другой стороны, в социальных сетях, согласно virtualhumans.org, Куки все еще должна контролироваться реальными людьми.

Виртуальные инфлюенсеры могут выражать не только чувства, но и отношения. Например, Лил Микела, считающаяся одним из самых влиятельных виртуальных авторитетов, успешна не только как музыкант и рекламное лицо крупных модных компаний, но и как активистка.

В своем профиле в Instagram она показывает хэштег «#BlackLivesMatter», при этом у 19-летней «девушки» около 2,8 миллиона подписсчиков.

Журнал Time выбрал Микелу, инфлюенсера с короткой стрижкой и заметной щелью между зубами, в 2018 году как одного из 25 самых влиятельных людей в Интернете, наряду с такими именами, как Дональд Трамп и Рианна.

Понятно, что imma, Lil Miquela and Co. имеют неоспоримое преимущество для компаний перед своими конкурентами из плоти и крови: у них нет непредсказуемых человеческих капризов и они дешевле.

«Но как человек вы быстро их раскусите, если немного с ними разберетесь. И они, вероятно, быстро надоедают», — добавляет Оливер Цёлльнер.

По словам Цёлльнера, глядя в будущее, есть признаки того, что технологические компании все чаще приглашают людей в виртуальные пространства, «в которых мы можем взаимодействовать друг с другом и с виртуальными персонажами различными способами».

Сами люди должны использовать такие технические возможности для создания чего-то полезного для общества.