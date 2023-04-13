NASA представило дом для имитации жизни на Марсе

В качестве первого шага, начиная с июня, четыре добровольца будут заперты на год в переоборудованном ангаре в Центре космических исследований NASA в Хьюстоне, чтобы имитировать жизнь на Красной планете.

Основная цель этого эксперимента — проверить, как люди справляются со столь длительным периодом изоляции.

«Это должно помочь NASA оценить, какие «ресурсы» потребуются будущим астронавтам, чтобы выжить в миссии на Марс», — отметила Грейс Дуглас, которая руководит программой Chapea, ответственной за эксперимент.

Это важно, поскольку будущие астронавты смогут взять с собой на Марс лишь небольшое количество багажа. Еще два эксперимента должны последовать в ближайшие годы.

«Марс Дюна Альфа» предлагает 160 квадратных метров вертикальной фермы для выращивания салата, две ванные комнаты, медицинский кабинет, зону отдыха и несколько рабочих зон. Проект был выполнен с использованием 3D-печати, технологии, которую, по словам Дугласа, потенциально можно использовать для создания мест обитания на других планетах или на Луне.

На покрытом красным песком полу находятся метеостанция, машина для производства кирпича и небольшая теплица — инфраструктура, которую будут использовать астронавты на Красной планете.