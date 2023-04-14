ФБР арестовало крота причастного к утечке документов

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд подтвердил журналистам, что речь идет о военном.

Новостные каналы показали кадры, на которых вооруженные силы безопасности в Массачусетсе ведут подозреваемого к машине.

По словам Гарланда, подозреваемый был арестован «в связи с расследованием предполагаемого несанкционированного удаления, хранения и разглашения секретной информации национальной обороны».

Американские СМИ ранее распространили первые подробности о расследовании и предполагаемом кроте.

Мужчине 21 год, он сотрудник Национальной гвардии по имени Джек Т., который руководил чат-группой на платформе Discord, популярной среди видеогеймеров.

The Washington Post ранее много писала о молодом человеке, которого некоторые назвали бы «OG», ссылаясь на членов группы. Позже газета также назвала его настоящим именем.

Сначала он поделился документами в виде расшифровок с группой чата, а затем загрузил туда фотографии распечатанных документов.

Американские СМИ впервые сообщили об утечке незадолго до Пасхи, не опубликовав сами документы.

По словам министра обороны США Ллойда Остина, он узнал об утечке данных около недели назад, хотя материал уже несколько недель гулял по сети.

Сообщение «Вашингтон пост» поздно вечером в среду (по местному времени) было первым, в котором были раскрыты подробности о возможном кроте.

В его чате собралось около двух десятков молодых людей со склонностью к оружию и военной технике. Группа была основана в 2020 году во время пандемии.

«OG» здесь описывают, как «харизматичного фанатика оружия с мрачными взглядами и склонностью к теориям заговора с участием правительства США, спецслужб и правоохранительных органов».