Испания начинает тестовый запуск четырехдневной рабочей недели

Все больше и больше людей, особенно молодежи, хотят, чтобы работа облегчалась.

К ним относятся четырехдневная рабочая неделя с полной компенсацией заработной платы, возможность творческого отпуска, работа на дому и вариантная работа, то есть сочетание работы и отпуска.

В настоящее время Испания тестирует введение четырехдневной рабочей недели с полной компенсацией заработной платы.

У компаний с менее чем 250 сотрудниками есть один месяц, чтобы подать заявку на участие в финансируемом государством испытании, заявили в четверг представители правительства. На пробный запуск зарезервировано 9,6 млн евро.

Целевая группа – малые и средние компании. Планируется, что до 30 процентов сотрудников будут работать как минимум на десять процентов меньше часов при полной заработной плате. Работодатели получают за это компенсацию.

Также планируется разработка новых рабочих моделей под сокращенное количество часов. Ожидается, что компании-участники будут придерживаться нового графика работы не менее двух лет.