Немецкая полиция конфисковала жареных летучих мышей на границе Бельгией

Как сообщили в среду в ведомстве, 31-летний мужчина привез товар из Бельгии в Германию.

Рыба и летучие мыши были конфискованы по распоряжению компетентного ветеринарного управления. Кроме того, согласно информации, федеральная полиция задержала перевозчика из-за отсутствия согласования и отсутствия страхового покрытия.

Водителю, который ехал без документов, удостоверяющих личность, и без водительских прав, предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения и незаконном проникновении.

Он также ожидает возбуждения дела об административном правонарушении из-за различных нарушений закона о гигиене питания, говорится в сообщении.

В настоящее время ответственное управление городского района также проверяет, не нарушил ли он также Закон об охране видов из-за жареных летучих мышей.

Суд Ахена принял решение о превентивном задержании, чтобы вернуть водителя итальянским властям, сообщили федеральные власти. По данным полиции, мужчина является гражданином Кот-д'Ивуара.