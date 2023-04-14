HBO Max анонсировал новый спин-офф «Игры престолов»

Это происходит в хронологическом порядке до «Игры престолов», в то время, когда линия Таргариенов все еще восседает на Железном троне.

«За столетие до «Игры престолов» был сир Дункан Великий и его оруженосец Яйцо», - говорится в сообщении студии.

Как сообщает HBO Max, был заказан не только пилотный эпизод, но и целый сезон.

«Рыцарь семи королевств: Рыцарь стены» будет продюсирован писателем-фантастом Джорджем Р. Р. Мартином (74 года). Он является автором книг «Песнь льда и пламени», на которых основана «Игра престолов».

Его серия романов «Сказки о Данке и Эгге» также послужит образцом для новых эпизодов.

«Дом дракона» стал первым эпизодом о предыстории «Игры престолов». Сейчас в работе второй сезон.

Сериал фокусируется на доме Таргариенов, предках Дейенерис (Эмилия Кларк), у которых есть несколько огнедышащих драконов и поэтому они правят.