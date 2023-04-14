Принц Гарри прибудет на коронацию короля Карла III, Меган останется в США

«Мы рады подтвердить участие принца Гарри», говорится в сообщении из Букингемского дворца, - «Однако герцогиня Меган останется в Калифорнии с двумя детьми: принцем Арчи и принцессой Лилибет».

В течение нескольких месяцев ходили слухи об участии Гарри и его семьи в торжествах.

Отношения с членами королевской семьи крайне натянуты после многочисленных обоюдных обвинений. В своей автобиографии, опубликованной в январе, принц Гарри признался, что не разговаривал с отцом «долгое время». Отношения Гарри с его старшим братом принцем Уильямом еще хуже.

Коронация короля Чарльза и его супруги Камиллы состоится 6 мая в лондонском Вестминстерском аббатстве.

Принц Гарри и Меган ушли из первого ряда членов королевской семьи в 2020 году, чтобы жить более независимой жизнью в Калифорнии.

Интервью для Опры Уинфри, документальный сериал Netflix и опубликованная в январе автобиография принца Гарри вызвали ажиотаж и недовольство в Соединенном Королевстве явной критикой королевской семьи.