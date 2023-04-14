Таиланд празднует Новый год Сонгкран водными боями

Традиционно водные бои проходят в праздники Сонгкран с 13 по 15 апреля, ранее праздник был отменен на три года из-за пандемии коронавируса.

В четверг в начале фестиваля большое число местных жителей и туристов стекались на знаменитые улицы Силом-роуд и Каосан-роуд в Бангкоке. Многие посчитали прохладную воду освежающей при температуре около 35 градусов в тени.

На тротуарах выстроились стенды с пестрыми водяными ружьями и пистолетами. Многие участники надели защиту от дождя в качестве меры предосторожности.

Пикапы с тайским флагом и множеством ведер воды разъезжали по городу, заливая туристов.

Вечеринки с водными боями проходят и на популярном у туристов острове Пхукет.

У многих тайцев появилась неделя отдыха по случаю Сонгкрана, и они едут из городов к своим семьям в сельскую местность.

У праздника воды есть и более серьезная сторона: он символизирует очищение и обновление. Таким образом, перед началом торжества люди убираются в домах и готовят все к празднику.

Например, готовят еду для буддийских храмовых церемоний. Также считается знаком уважения облить водой многочисленные статуи Будды и руки старших членов семьи.

Слово Сонгкран означает переход в созвездие Овна, первый знак зодиака.