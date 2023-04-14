Судоходные компании все чаще сдают свои гигантские круизные лайнеры на свалки

Рабочие верфи Aliağa на западе Турции обычно утилизируют всего несколько десятков грузовых судов в год.
Однако, когда круизная индустрия пострадала от пандемии Covid-19, судоразделочная верфь была завалена кораблями.
К концу 2020 года отрасль потеряла несколько миллиардов долларов США.
Судоходная компания Carnival Cruise Line, к примеру, потеряла более четырех миллиардов долларов США (около 3,7 миллиарда евро) только во втором квартале 2020 года.
Пандемия побудила судоходные компании Carnival, Costa и Pullmantur Cruise Lines отправить свои суда в Турцию на лом.
«Судовладельцы не смогли найти покупателей, поэтому отправили свои суда на свалку кораблей», — рассказал Business Insider Эмре Арас, руководитель проекта в Avsar Gemi Sokum.
Процесс начинается с того, что капитаны вступают в сговор с портовыми властями, чтобы вывести корабли на берег в Турции.
По словам Араса, на разборку кораблей может уйти год. Материалы, извлеченные из кораблей, обычно можно быстро продать, а металлические части корабля могут стоить 4 миллиона долларов, если их использовать для будущего строительства.