Судоходные компании все чаще сдают свои гигантские круизные лайнеры на свалки

Рабочие верфи Aliağa на западе Турции обычно утилизируют всего несколько десятков грузовых судов в год.

Однако, когда круизная индустрия пострадала от пандемии Covid-19, судоразделочная верфь была завалена кораблями.

К концу 2020 года отрасль потеряла несколько миллиардов долларов США.

Судоходная компания Carnival Cruise Line, к примеру, потеряла более четырех миллиардов долларов США (около 3,7 миллиарда евро) только во втором квартале 2020 года.

Пандемия побудила судоходные компании Carnival, Costa и Pullmantur Cruise Lines отправить свои суда в Турцию на лом.

«Судовладельцы не смогли найти покупателей, поэтому отправили свои суда на свалку кораблей», — рассказал Business Insider Эмре Арас, руководитель проекта в Avsar Gemi Sokum.

Процесс начинается с того, что капитаны вступают в сговор с портовыми властями, чтобы вывести корабли на берег в Турции.

По словам Араса, на разборку кораблей может уйти год. Материалы, извлеченные из кораблей, обычно можно быстро продать, а металлические части корабля могут стоить 4 миллиона долларов, если их использовать для будущего строительства.