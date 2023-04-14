Установлен новый мировой рекорд по оригами в форме сердца перед храмом Ангкор-Ват

Судьи подтвердили, что в общей сложности 3 917 805 сердец были сложены и собраны в стиле оригами, что превзошло предыдущий рекорд 2019 года, когда в Великобритании было сложено 53 704 сердца оригами.

Посол Великобритании в Камбодже Доминик Уильямс написал в социальных сетях, что в своем качестве он, вероятно, должен сожалеть о том, что его страна потеряла мировую корону оригами.

«Но Камбоджа не просто прошла мимо нас, она поднялась в стратосферу», - сообщи дипломат.

Перед всемирно известным храмовым комплексом кхмерского королевства маленькие сердечки всех цветов радуги составили эффектную картину.

В Камбодже изначально целью было произвести один миллион сердец. Однако в нем приняло участие так много жителей со всех уголков страны, что, по данным сайта Книги Гиннеса, в итоге было представлено почти четыре миллиона оригами.

Участникам от 4 до 80 лет, пишет газета "Phnom Penh Post". Рекорд был официально установлен во вторник.