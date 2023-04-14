Бундесвер создает новую компанию по национальной безопасности в Саксонии

В мероприятии приняли участие представители политики, бизнеса и общества, в том числе госсекретарь ФРГ Клаус Циммерманн.

Циммерманн высоко оценил «зрелое и профессиональное сотрудничество между землей Саксония-Анхальт и Бундесвером».

По данным Бундесвера, десять лет назад в земле Саксония-Анхальт была создана «Компания национальной безопасности Саксония-Анхальт I», которая в то время еще называлась «Региональная компания безопасности и поддержки».

В компаниях национальной безопасности резервисты добровольно работают в своем регионе. Компании подчиняются государственным командам в федеральных землях.