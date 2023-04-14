Актер Джейми Фокс госпитализирован из-за осложнений со здоровьем

Как сообщает CNN, 55-летний комик находится под наблюдением в медицинском учреждении в штате Джорджия, где сейчас снимается в новом фильме для Netflix.

«У моего отца, Джейми Фокса, вчера было медицинское осложнение», — написала его дочь Коринн Фокс в Instagram в среду, - «К счастью, благодаря быстрым действиям и качественному уходу, он уже на пути к выздоровлению».

Неотложная медицинская помощь понадобилась вне съемок «Снова в деле» , нового фильма Netflix с Джейми Фоксом и Кэмерон Диаз в главных ролях, сообщает CNN.

За свою карьеру Джейми Фокс получил Оскар в 2004 году за потрясающую роль певца Рэя Чарльза, легенды соула, в биографическом фильме «Рэй». В том же году он был номинирован на «Оскар» за роль в фильме «Залог», а совсем недавно произвел впечатление, сыграв раба в вестерне Квентина Тарантино «Джанго освобожденный».