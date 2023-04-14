Белый дом критикует «опасный» закон, запрещающий аборты после шести недель во Флориде

«Сегодня законодательный орган Флориды, в котором доминируют республиканцы, направил экстремистский и опасный новый закон в офис губернатора ДеСантиса для подписания», — заявила пресс-секретарь исполнительной власти США Карин Жан-Пьер в пресс-релизе.

Одобренный 70 голосами «за» и 40 «против» закон действительно должен быть подписан восходящей звездой американских популистских правых и возможным претендентом на пост в Белом доме Роном ДеСантисом, который уже заявил о своем намерении ввести его в действие.

Вступление в силу этого запрета сделает Флориду одним из штатов, максимально ограничивающих аборты. «Солнечный штат» уже запретил аборты после 15 недель беременности в апреле 2022 года.

Единственными исключениями, предусмотренными законодательством Флориды, являются «серьезный риск» для здоровья женщины или фатальная аномалия плода, а также в случае изнасилования или инцеста в пределах 15 недель беременности.