В США в результате взрыва на ферме погибли 18 000 коров

«Это самый смертоносный пожар на животноводческой ферме в истории Техаса, и расследование, и ликвидация последствий, вероятно, потребуют времени», — заявил комиссар по сельскому хозяйству Техаса Сид Миллер в пресс-релизе.

Взрыв и пожар опустошили в ночь с понедельника на вторник молочную ферму Саутфорк, расположенную недалеко от города Диммит, в техасском регионе Панхандл.

Прибывшие на место пожарные и полиция «обнаружили, что внутри заперт человек».

Работник фермы был спасен и доставлен по воздуху в больницу, сообщил офис шерифа округа Кастро в Facebook.