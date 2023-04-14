Лайма Вайкуле выступила в защиту Аллы Пугачевой, которую заподозрили в помощи украинской армии

В Генпрокуратуру России недавно поступило заявление от главы Федерального проекта по безопасности Виталия Бородина.

Эксперт предположил, что Алла Пугачева может перечислять средства украинской армии, сообщает Космополитен.

Активист заверил, что он ранее выяснил существование связи народной артистки СССР и западных спецслужб. Это обращение общественника возмутило 69-летнюю Лайму Вайкуле.

Певица в порыве эмоций высказала давнюю обиду на Аллу Борисовну. По словам Лаймы, Примадонна на самом деле является скупым человеком.

Как напомнила народная артистка Латвии, коллега и подруга не помогла ей финансово, когда Лайма оказалась в сложной ситуации из-за борьбы с онкологией.

Пугачеву будет проверять прокуратура. Отстаньте вы от Аллы! Откуда вообще взяли, что нужно проверять, платит ли Алла украинской армии? Если захочет – заплатит, - сказала Вайкуле в видеообращении на YouTube.

Правда, я знаю, что ничего этого она не делала. Она ведь не работает. Знаете об этом? Откуда ей взять деньги, чтобы кому-то отправлять? Она даже мне не помогла деньгами, когда у меня была проблема.