Мексиканские силовики освободили более 200 мигрантов из Гватемалы, которых бросили умирать в запертой фуре

Мигранты из Центральной и Южной Америки были освобождены из автофургона недалеко от Нуэво-Теапа в штате Веракрус после того, как в полицию обратились свидетели.

В сообщении говорится, что мигранты были доставлен в больницу с симптомами удушья.

Ранее сообщалось, что в начале апреля 40 мигрантов погибли и еще почти 30 получили ранения в результате пожара в пункте сбора INM в мексиканском городе Сьюдад-Хуарес на границе с США.

Мужчины оказались в ловушке и не могли выбраться в безопасное место. Виновные в организации поджога задержаны.

