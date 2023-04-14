ЕС вводит санкции против российской группы «Вагнер»

08:44 2023-04-14

Европейский Союз в четверг добавил российскую группу «Вагнер» в свой санкционный список за «активное участие в агрессивной войне России против Украины».

Европейский совет заявил, что ЧВК «"Вагнер» была включена в список из-за его «действий, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

В феврале группа уже попала в очередной санкционный список за нарушения прав человека и «дестабилизацию» африканских стран.

Многочисленные санкции в отношении группы «подчеркивают международный масштаб и серьезность» ее деятельности, говорится в заявлении Совета. 
Комиссия также внесла в санкционный список медиакомпанию Ria Fan.

«Риа Фан» входит в состав медиагруппы «Патриот», попечительский совет которой возглавляет основатель «Вагнера» Евгений Пригожин.

Людям и организациям из санкционного списка ЕС будет запрещено путешествовать, их активы в ЕС будут заморожены, а граждане и компании ЕС не смогут предоставить им какое-либо финансирование.