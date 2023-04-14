ФСБ: Теракт в отношении блогера Татарского организовал гражданин Украины

35-летний Юрий Денисов установил взрывное устройство в статуэтку, которая затем взорвалась, сообщили в четверг в ФСБ.

Блогер Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин), близкий к Кремлю, погиб в результате взрыва в кафе в центре Санкт-Петербурга 2 апреля. По данным ФСБ, пострадали 50 человек.

26-летняя женщина, задержанная за участие в теракте, призналась, что подарила Татарскому бюст в кафе. Она предполагала, что в бюсте спрятан всего лишь жучок для прослушки блогера.

По данным ФСБ, разыскиваемый украинец, которого объявили в международный розыск, действовал от имени украинских спецслужб.

После нападения организатор покинул Россию. Сообщается, что он вылетел в Турцию через Армению 3 апреля.

Российские государственные СМИ опубликовали личные документы и фотографии предполагаемого преступника.