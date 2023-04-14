Знающий садовод предупредил о подкормке, которая приносит морковке только вред

Основные правила ухода должны знать все, кто выращивает морковь на своей даче. Подбирайте для нее плодородную, дренированную почву.

Сорт должен подходить для региона вашего проживания, соответствовать климатическим условиям.

Обратите внимание на поливы, режим должен быть строгим, объемы воды - дозированными. Не допускайте переливов, а в засушливые периоды поливайте больше обычного.

Не сажайте морковь слишком близко друг к другу, плотные посадки лишают растения необходимого пространства для гармоничного роста.

Подбирайте хороших соседей по грядке, которые будут помогать моркови расти крупной и здоровой, а не угнетать ее.

Подкармливаем ранней весной, в середине сезона. Даем растению органические натуральные удобрения. Отличный вариант - перегной и компост.

А вот свежий навоз категорически запрещен. Он привлечет морковную муху и медведок. Морковь, которую удобряли тако органикой, будет постоянно болеть.