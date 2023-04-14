Опытный садовод поделился секретами использования мха в саду, чтобы он принес только пользу, а не навредил

Мох не имеет корней, он растет на любых поверхностях, к которым можно прикрепиться: в лесу, на стволах деревьев, на камнях, земельных наделах, стенах и крышах строений.

Но обязательным условием для роста мхов является повышенная влажность.

Полезные свойства

Мох обладает антисептическими свойствами, так как подавляет бактериальную микрофлору.

Задерживает влагу.

Поддерживает стабильную температуру грунта – в холодный период удерживает тепло, а в жару – прохладу.

Улучшает почву, насыщая ее ценными микроэлементами за счет отмирания нижних частей растения.

Препятствует прорастанию сорняков.

Мульчирование растений

Мхом можно мульчировать клумбы и кустарники, которые хорошо растут в кислом грунте: хвойники, жимолость, айва японская, кизил, калина и др.

Для таких растений мох будет выступать в роли подкормки, и избавит от сорняков в приствольных кругах.

Выращивание рассады

Измельченный мох добавляют в грунт при пересадке сеянцев. Он будет удерживать влагу в почве, предупредит загнивание корней сеянцев.

Обеззараживание почвы

Мох борется с грибковыми инфекциями, препятствует развитию вредных бактерий, поэтому хорошо вносить его в грунт под перекопку. Это можно делать и весной и осенью.

Утепление растений на зиму

Мох – прекрасный теплоизоляционный материал. На зиму им укрывают теплолюбивые кустарники: розы, вейгелы, гортензии и др.