Дачный эксперт научил выращивать крупные баклажаны

Помните, баклажан очень любит много теплоа и много покушать. Поэтому на эти факторы обращаем внимание прежде всего.

Подкормить овощ первый раз надо через 3 недели после высаживания. Даем баклажанам коровяк в этот раз.

Когда на подходе фаза плодоношения, опять удобряем наши посадки. Дайте овощам органику, любую, какая у вас есть. Делаем повтор через 2-3 недели.

Влага баклажанам нужна, как воздух. Корешки расположены у поверхности, поэтому переусердствовать с объемами воды не надо. 10 л вам достаточно, чтобы хорошо пролить метр квадратный.

Если стоит жара, то поливаем чаще - 2-3 раз в неделю. Прохладная погода требует одного полива в неделю.

Еще один важный момент - формирование кустов. Если баклажан дорос до 30 см, прищипываем верхушку. Сохраняем до 4 крепких побегов.

Обязательно подвяжите растения, плоды будут тяжелыми, побеги могут не выдержать.