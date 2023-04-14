Врач Златова объяснила, почему страх старения может лишить людей здоровья

Британские ученые в последних исследованиях доказали, что страх старения особенно особенно опасен для здоровья, сообщает Рамблер.

С возрастом нужно правильно понимать и принять естественные изменения организма. Это важно и для физического, и для психологического здоровья.

Выяснилось, что, чем спокойнее и оптимистичнее люди будут принимать себя и свой возраст, тем их физические показатели будут лучше практически по всем параметрам. На протяжении тех лет, что длился эксперимент, они всегда оценивали самочувствие и настроение лучше, — рассказала врач-геронтолог Елизавета Златова.

По словам специалиста, страх старения может вызвать проблемы ЖКТ и сердечно-сосудистой системы, привести к проблемам с аппетитом, нарушениям сна, передает «Подмосковье сегодня».

Практикующий психолог Александр Волков рассказал, что делать, чтобы перестать бояться старости. По его словам, человек боится стареть, если не реализовал себя в жизни.

Чтобы побороть страх старости, надо ответить на вопросы: для чего ты живешь, каковы твои истинные мечты, что тебя увлекало в детстве?