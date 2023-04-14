Дачник-эксперт научил простому способу посадки петрушки для быстрого прорастания зелени

Посеять корневую петрушку весной можно только в прогретую почву.

Получить корнеплоды до полутора сантиметров в диаметре можно за 130 дней, начиная с момента появления первых ростков.

Семена высеваем только в плодородную почву, которую готовим заранее, еще с осени.

По приходу весны на подготовленной грядке делаем борозды на глубину до полтора сантиметра. Между бороздами оставляем до 25 см.

Семена перед посадкой замачиваем на день, воду постоянно обновляем. Если не замачивать, семена будут прорастать очень долго, до трех недель.

Если вы посадили листовую петрушку, то можно обойтись и без замачивания. Зелень появится уже через месяц.