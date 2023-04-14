Цветовод с большим опытом рассказал о трех способах помочь спатифиллуму обильно цвести

Есть несколько простых секретов, которые, возможно, знают не все цветоводы.
Полив должен быть регулярным и дозированным. Обязательно используйте для увлажнения почвы именно питьевую воду, пропущенную через фильтр.
Она не содержит примесей, значит, не будет образовывать соли в грунте. А из этого следует, что цветок не будет иметь препятствий для впитывания полезных элементов из земли.
Калий - это то, что обеспечивает спатифиллуму обильное и долгое цветение. Каждый раз при поливе добавляйте в воду капельку этого элемента.
Главное - не давайте слишком большую дозу, это вызовет проблемы.
Молочная сыворотка тоже может понравится вашему цветку. В ней содержится калий, а также кальций и другие полезные микроэлементы.
Поливайте спатифиллум раствором: на литр воды пару столовых ложек сыворотки.