Цветовод с большим опытом рассказал о трех способах помочь спатифиллуму обильно цвести

Есть несколько простых секретов, которые, возможно, знают не все цветоводы.

Полив должен быть регулярным и дозированным. Обязательно используйте для увлажнения почвы именно питьевую воду, пропущенную через фильтр.

Она не содержит примесей, значит, не будет образовывать соли в грунте. А из этого следует, что цветок не будет иметь препятствий для впитывания полезных элементов из земли.

Калий - это то, что обеспечивает спатифиллуму обильное и долгое цветение. Каждый раз при поливе добавляйте в воду капельку этого элемента.

Главное - не давайте слишком большую дозу, это вызовет проблемы.

Молочная сыворотка тоже может понравится вашему цветку. В ней содержится калий, а также кальций и другие полезные микроэлементы.

Поливайте спатифиллум раствором: на литр воды пару столовых ложек сыворотки.