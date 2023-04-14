Знающий огородник рассказал основные моменты про посадку рассады кукурузы

Высаживаем рассаду, которой уже исполнилось 30 дней, не меньше. Посев осуществляем в первых числах мая.
Хороший вариант - торфо-земляные мешочки, можно использовать перегнойно-земельные.
Каждое семечко высаживаем в отдельный пакетик. Тогда при пересадке в грунт уменьшается риск повреждения корней. Кукуруза это болезненно переносит.
Оптимальный срок для высаживания в открытую грядку - 15 июня. Росток при этом должен уже иметь не больше трех листиков.
Высаживаем на глубину, которая чуть больше весь ком земли с корешками.
Посаженную рассаду поливаем, рыхлим, обязательно мульчируем.