Эксперт по цветам рассказал о правилах пересадки фуксии, которая поможет цветению

16:06 2023-04-14

Фуксия популярна у цветоводов, любят ее за простоту ухода и красоту цветения, за необычную форму цветка. Эксперт объяснил, как правильно пересаживать растение, чтобы улучшить его образование соцветий.

Пересаживайте фуксию каждую весну, эта обязательная процедура оздоравливает растение, укрепляет его, стимулирует красочное цветение.

Почва для пересадки берется такая: дерновая земля, листовая земля, перегной, торф, песок. Все части берутся в одинаковом количестве.

Дренажный слой делаем из керамзита. Пересаживать удобнее всего перевалкой. На дренаж положите почвенную смесь, потом поместите туда земляной ком с растением.

По бокам останутся пустые места - доложите туда почвосмесь. Пересаженную фуксию ставим в освещенное место, обрезаем стебли на одну треть. Теперь еще нужно опрыскать цветок и полить.

Останутся привычные меры ухода и ожидание роскошного цветения.