Цветовод с опытом объяснил, зачем нужны бархатцы на даче и назвал 5 поводов

16:26 2023-04-14

Бархатцы на огороде не помешает иметь каждому дачнику, от них участку будет много пользы. Знающий цветовод назвал пять причин, чтобы завести эти цветы на даче.

Бархатцы несут декоративную функцию, украшая участок, за ними почти не надо ухаживать, они защищают от вредителей и болезней.

Посадив цветы возле капусты, вы будете оберегать ее от белянки.

Устроив бархатцам клумбу возле клубники, вы спасете ее от нематоды.

Окружите молодые плодовые деревья и кусты бархатцами, и вы уменьшите риск заражения грибком, а также опасность появления насекомых-паразитов.

Если нужно обеззаразить землю перед посадкой огородных культур, но вы не успели это сделать, рассадите по периметру бархатцы, он сделают это за вас.

Бархатцы на огороде, высаженные в большом количестве, значительно уменьшат популяцию вредных насекомых и создадут барьер для размножения грибковых инфекций.