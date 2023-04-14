Цветовод с опытом объяснил, зачем нужны бархатцы на даче и назвал 5 поводов

Бархатцы несут декоративную функцию, украшая участок, за ними почти не надо ухаживать, они защищают от вредителей и болезней.

Посадив цветы возле капусты, вы будете оберегать ее от белянки.

Устроив бархатцам клумбу возле клубники, вы спасете ее от нематоды.

Окружите молодые плодовые деревья и кусты бархатцами, и вы уменьшите риск заражения грибком, а также опасность появления насекомых-паразитов.

Если нужно обеззаразить землю перед посадкой огородных культур, но вы не успели это сделать, рассадите по периметру бархатцы, он сделают это за вас.

Бархатцы на огороде, высаженные в большом количестве, значительно уменьшат популяцию вредных насекомых и создадут барьер для размножения грибковых инфекций.