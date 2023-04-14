Штрак-Циммерманн выступила против поставок немецких истребителей МиГ 29 Украине

В интервью WELT AM SONNTAG Штрак-Циммерманн отметила: «Я сочла излишним, что дискуссия об истребителях была открыта после решения о переброске танков «Леопард» Украине».

Тем не менее Циммерманн отметила, что восточноевропейские партнеры вправе «поставить украинцам МиГи, которые у них еще есть из советских запасов».

«Это имеет смысл, потому что украинцы освоили эти системы», - сказала политик.

Помимо экономической и гуманитарной помощи ФРГ уже наладила поставки артиллерии, средств ПВО, танков и бронетранспортеров.

ПО словам главы комитета по обороне, самое сложное сегодня обеспечить всю эту технику боеприпасами и запасными частями.