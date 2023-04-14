ЕКА запустила исследовательский зонд «Juice» к Юпитеру

Пока это самая отдаленная цель европейского космического агентства. Зонд стартовал в 14:14 по центральноевропейскому летнему времени на борту ракеты-носителя Ariane 5 с космодрома Куру во Французской Гвиане, о чем свидетельствуют изображения прямой трансляции в центре управления в Дармштадте.

Старт, первоначально запланированный на четверг, но был отменен из-за риска грозы.

«Juice» сейчас находится на пути в сотни миллионов километров к Юпитеру, самой большой планете Солнечной системы.

С десятью инструментами на борту зонд будет в первую очередь анализировать большие спутники Юпитера, предполагается, что вода находится под толстым слоем льда и, следовательно, есть предпосылки для жизни.

В рамках миссии, которая будет стоить более миллиарда евро, ученые хотят взглянуть на спутники Юпитера «Европа», «Каллисто» и «Ганимед» после прибытия зонда в 2031 году.

Отмечается, что возможны различные исследования, включая радиолокационные и лазерные измерения. Радар зонда может собирать данные под слоем льда.