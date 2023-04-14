Берлин просит Пекин надавить на Москву, чтобы остановить конфликт на Украине

«Я должна открыто сказать, что меня удивляет, почему позиция Китая до сих пор не включает в себя просьбу к России прекратить войну», — заявила она на совместной пресс-конференции с китайским коллегой Цинь Ганем в Пекине.

Как аналогию Бербок привела успешную посредническую деятельность Китая по налаживанию отношений между Ираном и Саудовской Аравией.

Отметим, что Китай заявил сегодня, что министр обороны Ли Шанфу посетит Россию в воскресенье. Там он встретится со своим российским коллегой Сергеем Шойгу.

С 16 по 18 апреля главы ведомств совместно обсудят двустороннее сотрудничество в области обороны, а также вопросы глобальной и региональной безопасности, уточнили в Минобороны России.