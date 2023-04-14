Опытный садовод научил эффективным методам борьбы с тлей на даче

Помогут извести это опасное насекомое простые народные методы, которые уже проверены на деле.

Настой из чеснока готовим таким образом: берем несколько зубцов, натираем их, превращая в кашицу, заливаем литровой банкой воды. Важный момент, чеснок не чистим перед приготовлением.

Держим настой сутки, процеживаем, туда вносим немного измельченного хозяйственного мыла. Делаем обработки-опрыскивания.

Регулярность повторения - раз в несколько дней. Общее число процедур - две или три.

Древесная зола - 500 г, жидкое хозяйственное мыло - 50 г, ведро воды. Даем раствору немного постоять. Затем процеживаем и опрыскиваем.

Хвойный раствор тоже очень эффективен. Берем 500 г хвоинок, засыпаем в двухлитровую банку с водой. Даем жидкости настояться до 7 дней. Процеживаем и разводим с чистой водой.

Соотношение - 1:7. Делаем несколько обработок с перерывами в 3-4 дня.