Премьер-министр Венгрии приветствовал комментарии Макрона о Китае

«Президент Франции ищет потенциальных партнеров, а не наживает себе врагов, что близко венгерской позиции», — заявил Орбан.

«Мы [европейцы] должны учитывать свои собственные интересы, а не интересы других», — добавил он, считая, что возникла «необходимо спросить себя, совпадают ли американские интересы с интересами Европы».

Хозяин Елисейского дворца вызвал возмущение в Польше и Литве, после государственного визита в Китай, заявив, что Европа не должна автоматически присоединяться к Соединенным Штатам или Пекину в случае конфликта из-за Тайваня.