Французский бренд готовой одежды Pause Café объявил о принудительном банкротстве

Торговый суд города Труа 28 марта объявил о принудительной ликвидации бренда женской готовой одежды Pause Café, сообщил AFP Мишель Вернье президент компании Ryvia, владеющей брендом.

Созданный 34 года назад бренд имеет 70 магазинов во Франции и за границей, как самостоятельно, так и в филиалах, сообщил агентству AFP президент Ryvia.

Бренду, поглощенному Ryvia в 2000 году, пришлось пережить демонстрации желтых жилетов и первые забастовки из-за пенсионной реформы, административное закрытие магазинов во время Covid, из-за которого он потерял почти пять миллионов евро.