Высокие процентные ставки ФРС увеличивают прибыль американских банков

Финансовые учреждения выигрывают от курса центрального банка, ФРС, чей рост процентных ставок в борьбе с высокой инфляцией делает кредитование значительно более прибыльным.

Лидер отрасли JPMorgan заработал около 12,6 млрд долларов в первом квартале, что на 52% больше, чем годом ранее. Это было хорошо воспринято инвесторами, и в начале торгов в США акции банка выросли на пять процентов.

Чистый процентный доход крупнейшего денежного дома США подскочил почти вдвое до 20,8 млрд долларов. Общая выручка под управлением выросла на четверть и составила более 39,3 млрд долларов. Своими показателями банк превзошел средние ожидания аналитиков.

В JPMorgan также наблюдался небольшой рост депозитов после того, как мартовские крахи небольших региональных банков США Silicon Valley Bank и Signature Bank вызвали обеспокоенность вкладчиков.

Незащищенные клиенты из США переводили свои деньги в более крупные банки, которые считаются системно важными и регулируются более строго.