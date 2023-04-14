Австралийская овчарка прошла по льду 240 км и вернулась домой на Аляску

Годовалая австралийская овчарка Нанук сбежала в марте на острове Святого Лаврентия в городке Савунга вместе с другой семейной собакой по кличке Старлайт, сообщила вчера газета Anchorage Daily News.

Через две с половиной недели Старлайт снова появилась, а Нанук пропал без вести.

Однако еще через неделю семья получила известие о том, что в маленьком городке Уэльсе, в 150 милях от них и разделенном замерзшим Беринговым морем, живет собака, похожая на Нанука.

Соответствующие фотографии были опубликованы в социальных сетях. А потом оказалось, что это на самом пропавшая любимица.

«Я подумал: это невозможно. Это наша собака. Что он делает в Уэльсе?», - рассказал владелец собаки Мэнди Иворриган.

Нанук находится в добром здравии, если не считать опухшей ноги с двумя большими следами от укусов, сообщил Иворриган газете. Возможно она подралась с росомахой, отметил он.