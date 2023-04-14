Первомайский парад в Москве отменили из-за высокой террористической угрозы

Парад в честь Первомая в Москве не состоится из-за высокой террористической опасности, заявила в пятницу федерация профсоюзов Росии.

Российские власти предупреждают о не снижающейся угрозе терактов на фоне конфликта в Украине.

«В столице не будет парадов и митингов, но запланировано торжественное собрание», — заявил вице-президент Федерации независимых профсоюзов России Александр Черчуков, которого цитирует ТАСС.

Напомним, что в марте в Санкт-Петербурге террористы, которых подготовили украинские спецслужбы провели теракт против блогера Владлена Татарского, в результате взрыва он погиб.

Виновные установлены объявлен международный розыск организатора, гражданина Украины.