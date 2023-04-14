Лентьев заработал 3 500 000 рублей за московский корпоратив

Валерий Леонтьев не первый год проживает в штатах, а на родину приезжает только для того, чтобы подзаработать.

Изданию "КП" стало известно, что на минувшей неделе исполнитель в тайне ото всех прибыл в главный город РФ для того, чтобы получить 3 500 000 российских рублей за выступление на корпоративе.

С прошлого года певец перестал давать концерты, ссылаясь на солидный возраст(ему 74 года) и плохое самочувствие.

Музыкальный продюсер Сергей Лавров сообщил, что артист имеет гораздо большую выгоду, радуя людей на частных вечеринках своим пением.

Такие выступления в среднем длятся не более 40 минут, а фиксированная плата за них - 3 500 000 рублей.