Поплавская призвала родных Пугачевой не заставлять ее работать и содержать все семейство

Трек Кристины Орбакайте "Алла будет петь" увидел свет в день рождения Аллы Пугачевой.

В ночь на 14 апреля дочь выложила в собственном Телеграм-канале отрывок своей композиции, объяснив, что это рассказ о сильной женщине.

Актриса Яна Поплавская, изучив текст песни, заявила, что Алла Борисовна будет петь в доме престарелых, для Орбакайте, Галкина, своих детей и внуков.

Также звезда экрана обратилась к родным певицы, чтобы те перестали заставлять работать женщину в почтенном возрасте.

Поплавская призвала дать Алле Борисовне наконец отдохнуть, назвав ее семейство спиногрызами.