Поплавская призвала родных Пугачевой не заставлять ее работать и содержать все семейство

21:28 2023-04-14

Кристина Орбакайте опубликовала в своем Телеграм-канале отрывок своей новой песни "Алла будет петь" в честь дня рождения Аллы Пугачевой. Яна Поплавская в связи с этим призвала семейство именниницы перестать ее заставлять работать.

Трек Кристины Орбакайте "Алла будет петь" увидел свет в день рождения Аллы Пугачевой.

В ночь на 14 апреля дочь выложила в собственном Телеграм-канале отрывок своей композиции, объяснив, что это рассказ о сильной женщине.

Актриса Яна Поплавская, изучив текст песни, заявила, что Алла Борисовна будет петь в доме престарелых, для Орбакайте, Галкина, своих детей и внуков.

Также звезда экрана обратилась к родным певицы, чтобы те перестали заставлять работать женщину в почтенном возрасте.

Поплавская призвала дать Алле Борисовне наконец отдохнуть, назвав ее семейство спиногрызами.