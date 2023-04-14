Финляндия начинает строительство забора на границе с Россией

Первая секция трехметрового барьера, по решению правительства Хельсинки в прошлом году, строится в Иматре, в 250 км к северо-востоку от столицы.

Стоимость пограничной инфраструктуры оценивается в 380 миллионов евро.

Ответственный за проект Исмо Курки пояснил, что необходимо обеспечить безопасность около 200 км из 1300-километровой границы, где, могут появиться нелегальные мигранты.

В Хельсинки опасаются, что Россия может отправить их в Финляндию в больших количествах.

По мнению бригадного генерала Яри Толппанена из пограничной службы, Финляндия должна стать менее зависимой от российского пограничного контроля.