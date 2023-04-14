Россия обучает белорусских пилотов обращению с ТЯО

Белорусский летчик сообщил в опубликованном министерством видео, что обучение в России дало экипажам истребителей Су-25 ВВС Беларуси необходимые навыки использования такого оружия.

Россия также помогла модернизировать белорусские военные самолеты, чтобы они могли нести ядерное оружие.

Ранее, по договорённостям на высшем уровне, Москва предоставила своему соседу ракеты малой дальности «Искандер», которые могут быть оснащены ядерной боеголовкой.

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин в пятницу предостерег Запад от продолжения «враждебного курса»: «Мы ответим насилием только на насилие».